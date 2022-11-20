خلال اسبوع... انفجار ثالث للغاز في السليمانية شمال العراق

2022/11/20 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة السليمانية، شمال

العراق، اليوم الأحد، ثالث انفجار خلال

الاسبوع الجاري بسبب اسطوانات الغاز.

وتسبب الانفجار بتضرر احد الافران لبيع

الصمون دون تسجيل اصابات.

وسجلت محافظة السليمانية اول

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