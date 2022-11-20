وزارة التربية تحدد موعد التقديم للامتحانات الخارجية

2022/11/20 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تحدد الـ20 من الشهر الجاري موعداً لبدء التقديم للامتحانات الخارجية لغاية الـ25 من الشهر المقبل

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