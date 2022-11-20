العراق يحتل المرتبة 163 عالميا بمؤشر الرشوة!

2022/11/20 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

احتل العراق المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة بحسب منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال.

ووفقاً لبيانات المؤشر، فإن "العراق سجل متوسط 68 نقطة للمجالات الآتية، الفرص: مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة (74 نقطة)، والردع وإنفاذ القانون: الإجراءات الرادعة للرشوة ومدى تطبيقها (75 نقطة) والشفافية: مدى الشفافية على المستوى الحكومي (73 نقطة)، وجاءت الإشراف والرقابة: قدرة المجتمع المدني على الرقابة والمتابعة (46 نقطة)".

عربيا وحسب المنظمة فإن العراق احتل المرتبة 12 بعد كل من: الأردن التي احتلت المرتبة الاولى باقل الدول العربية في مخاطر الرشوة و65 عالميا، وتونس ثانيا وبالمرتبة 76 عالميا، والإمارات ثالثا وبالمرتبة 79 عالميا، والكويت رابعا وبالمرتبة 111 عالميا، وعمان خامسا وبالمرتبة 128 عالميا، ولبنان سادسا وبالمرتبة 130 عالميا، والمغرب سابعا و بالمرتبة 140 عالميا".

وتابعت المنظمة ان "قطر جاءت ثامنا وبالمرتبة 149 عالميا وجاءت السودان تاسعا وبالمرتبة 150 عالميا، وجاءت السعودية عاشرا وبالمرتبة 157 عالميا، وجاءت مصر بالحادي عشر وبالمرتبة 161 عالميا، وجاء العراق بالثاني عشر وبالمرتبة 163 عالميا".فيما كانت المراكز العشرة الأولى عالمياً باقل مخاطر الرشوة من نصيب النرويج ونيوزيلندا والسويد وسويسرا والدنمارك والمملكة المتحدة واستراليا وفنلندا واليابان وكندا على الترتيب، فإن المراكز العشرة الأخيرة بأكثر مخاطر الرشوة احتلتها تشاد الكونغو الصومال جنوب السودان اليمن فنزويلا وسورية وغينيا الاستوائية وتركمانستان واخيرا جاءت كوريا الشمالية بالمرتبة 194".

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