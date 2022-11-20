العراق يبحث مع الصين اعتماد اساليب الاستمطار الصناعي وتحلية المياه

2022/11/20 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

جرت في العاصمة بغداد، الاحد، مباحثات بين العراق والصين بشأن اعتماد اساليب الاستمطار الصناعي وتحلية المياه وتطوير العلاقات المشتركة.

وذكر بيان للوزارة ان "وزير الزراعة عباس العلياوي استقل السفير الصيني في بغداد تسوي وي يرافقه الملحق السياسي قو ييجيا حيث بارك السفير الصيني للعلياوي تسنمه مهام منصبه".

واكد الوزير على "عمق العلاقات العراقية الصينية والتعاون المشترك في مختلف المجالات سيما الجانب الزراعي منها"..

ونقل البيان عن العلياوي قوله، إن "تحديات كبيرة وكثيرة تواجه العالم في مجال التغير المناخي تحتاج إلى التعاضد والتعاون بين مختلف دول العالم لمواجهتها سيما ان العراق يعاني من هذه الظاهرة ذات التأثيرات السيئة على مختلف جوانب الحياة."

واشار الوزير الى" حاجة العراق الى الاستفادة من خبرات الجانب الصيني للحصول على تقانات الري الحديثة والاعتماد على الطاقة البديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية مبديا رغبته في توسيع آفاق التعاون الزراعي مع الصين ومكافحة التصحر ومواجهة تأثيرات التغير المناخي"

وأبدى السفير الصيني توافر الارادة الصينية لمساعدة العراق في مجالات مكافحة التصحر وتوسيع الرقعة الزراعية، مؤكدا "وجود تعاون بين الجهات المعنية في البلدين".

وأوضح السفير، أن "هناك عدة مقترحات قدمت من دائرة مكافحة التصحر لتقديم الدعم الى الجانب العراقي مشددا على الاسراع ببدأ التعاون في أقرب فرصة لأختصار الوقت والجهد والطاقات".

وبحسب البيان فان "الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبدالحسين طرح مواضيع الاستمطار الصناعي وتحلية المياه واعادة تدويرها وتطوير منظومة الارصاد الجوية المتعلقة بالمناخ ،وقد وعد السفير وي بنقل جميع هذه المقترحات الى حكومة بكين للعمل بها مستقبلا".

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