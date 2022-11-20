وزارة الزراعة تؤكد تعفير بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة

2022/11/20 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، تعفير بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناءً على توجيهات وزير الزراعة عباس العلياوي بتجهيز البذور للفلاحين والمزارعين وبنسبة دعم 70% لكافة الرتب والأصناف، باشرت شركة مابين النهرين العامة للبذور بتجهيز المزارعين بالبذور وفي جميع مواقع الشركة في المحافظات".وأضاف، أن "عملية تعفير البذور ستكون 100% بالنسبة لرتبتي الأساس والمسجل و25% للرتبة المصدقة"، مبيناً، أنه "تمّ ذلك حسب قرارات المجلس الوطني للبذور".وأكد، أن "التجهيز سيشمل المزارعين وفق الخطة الزراعية"، موضحاً، أن "أسعار البذور مدعومة بنسبة 70% حيث كانت رتبة الأساس بسعر 440 ألف دينار للطن الواحد ورتبة المسجل بسعر 410 آلاف دينار للطن الواحد ورتبة المصدق بسعر 365 الف دينار للطن الواحد".ودعا النايف "جميع المزارعين بجلب كتب من مديريات الزراعة وشُعَبِها والإسراع بمراجعة فروع الشركة ومواقعها في المحافظات لغرض تسلُّم كميات البذور المخصصة لهم وحسب الخطة الزراعية".

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