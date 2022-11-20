2022/11/20 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع ، اليوم الاحد، تواريخ ومراكز التطوع لأجراء الفحص الطبي للمفسوخة عقودهم .

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن " المشمولين في المراجعة ضمن الجدول المدرج هم المفسوخة عقودهم الذين تم نشر أسمائهم ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع والمنصات الخاصة بها، لغرض إجراء الفحص الطبي واللياقة البدنية في وسيتم في الساعة 700 صباحاً".

وأوضح أن " الوجبة الأولى التي سيتم اجراء الفحص لها ستكون ابتداء من يوم 21 تشرين الثاني2022 ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تصدر توجيها يخص إجراء الفحص الطبي للمفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تصدر توجيها يخص إجراء الفحص الطبي للمفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).