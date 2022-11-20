اصابة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بفايروس كورونا

2022/11/20 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - محليات

افاد مصدر نيابي، اليوم الاحد، بإصابة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بفايروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أصيب بفايروس كورونا".

وأضاف، ان "حالته الصحية مستقرة".

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