تضليل إعلامي

2022/11/20 | 13:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حيدر حسين سويري تقترن مفردة (تضليل) في المعاجم والقواميس بالشر والباطل،...

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