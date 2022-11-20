"التحديات القاتلة" على مواقع التواصل.. مراهقون يبحثون في المخاطرة عن هويتهم المفقودة

2022/11/20 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أكل دواء الغسيل، قلي الدجاج بدواء السعال، إشعال الجسد، كسر الجمجمة، الخنق وكتم الأنفاس، أكل الحر المسمم، سكب الماء المغلي، الصعق بالكهرباء، تناول جرعات أدوية زائدة، برد وتحطيم الأسنان، إتلاف الجلد، حقن مواد كيميائية، تشطيب بآلات حادة."

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