2022/11/20 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 60 دقيقة

الحلبوسي يترأس اجتماعاً يخص انتخابات اللجان البرلمانية

منذ ساعتين

نائب عن الديوانية يصدر توضيحاً يخص سحب يد المحافظ

منذ 15 ساعة

جولة مباحثات جديدة بين الاتحاد والديمقراطي بشأن المسائل العالقة

منذ 15 ساعة

البرزنجي: ملف فساد كبير بأكثر من 11 مليار دولار سيعلن قريباً

منذ 16 ساعة

نائب: جلسة سرية لمجلس النواب بشأن اعتداءات الجيران..



لقد طفح الكيل

منذ 16 ساعة

السوداني يتصل بوزير الدفاع ويصدر توجيهاً إثر حادثة كركوك

منذ 17 ساعة

“تخص نظام البديل”..



تواقيع نيابية لاستضافة وزيري الدفاع والداخلية وقائدين عسكريين (وثائق)

منذ 17 ساعة

“تركيا في العمق العراقي”..



القانون يحمل حكومة تصريف الاعمال المسؤولية

منذ 17 ساعة

السوداني: الحكومة ستعتمد آليات واضحة لتقييم المسؤولين

منذ 18 ساعة

“الحب” و”تحويل جنس الإنسان”..



تغريدة جديدة للصدر

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الإثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الإثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).