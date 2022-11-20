رسمياً.. مدرب تونسي يقود كرة الطلبة

2022/11/20 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع المدرب التونسي يامن الزلفاني، على عقد تدريب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الطلبة.

وجرت إجراءات التوقيع في مقر نادي الطلبة صباح اليوم الأحد بحضور وكيل أعمال المدرب وسام الهاشمي.

ومن المقرر ان يستمر عقد الزلفاني حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

يذكر أن إدارة النادي تعاقدت مع الزلفاني ليكون بديلاً للمدرب ثائر احمد.

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