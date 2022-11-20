مصاب بالسكري؟ اتبع هذه الخطوات المهمة لإدارة المرض ومضاعفاته

2022/11/20 | 14:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنه مرض يمكن أن يصيبك في أيّ سن..السكري، الذي يُشخّص عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا، يمثّل تهديدًا صحّيًا خطيرًا.

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