ما قصة لقاء رئيس وزراء بريطانيا بكلباً خلال زيارته لأوكرانيا

2022/11/20 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الجميع بزيارة لم يتم الإعلان عنها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى هناك الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وخلال اللقاء، أكد سوناك التزام بريطانيا بدعم أوكرانيا على كافة الأصعدة، الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، في الحرب ضد روسيا، وأعلن أن بلاده ستدعم كييف ب50 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية أمام القوة العسكرية الروسية العملاقة.

وفي مفاجأة ثانية، نشرت السفيرة البريطانية في كييف «ميليندا سيمونس» صوراً لرئيس الوزراء سوناك وهو يداعب كلباً، خلال زيارته، وعلّقت عليها بقولها: «رئيس الوزراء يلتقي باترون».

وقالت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية إن الكلب باترون يعتبر بطلاٌ قومياً في أوكرانيا، كونه يستطيع اكتشاف المتفجرات، كما أن صيته ذاع كثيراً بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت إلى أن باترون يعتبر أشهر كلب يستطيع شمّ القنابل في أوكرانيا، وسبق أن ظهر برفقة مسؤولين غربيين بارزين، مثل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

ونوهت إلى أن الكلب باترون كان ضمن الأبطال ذوي الأرجل الأربعة الذين تم تكريمهم في مراسم خاصة أقيمت في كييف، في سبتمبر الماضي، وذلك لإبراز دور الحيوانات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأصبح الكلب باترون جزءاً مهماً من الحملة الإعلامية الأوكرانية، التي تستهدف جذب الانتباه إلى جوانب أخرى للحياة في البلاد، بعد اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.

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