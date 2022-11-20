تعرف على جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي ليوم غد

2022/11/20 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس النواب العراقي اليوم الاحد

20/11 جدول أعمال جلسته ليوم غد الاثنين

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