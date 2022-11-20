2022/11/20 | 14:28 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:صالح الكناني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيارات النارية و انعكاساتها على السلم الأهلي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا شك في انها تحولت الى ظاهرة كبيرة بعد
ان كانت حالات قليلة هنا و هناك ظاهرة
استخدام السلاح و اطلاق العيارات
النارية فمع كل مناسبة تتعالى اصواتها
في اجوائنا معلنة عن ضحايا جُدد و بل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيارات النارية و انعكاساتها على السلم الأهلي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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