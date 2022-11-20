العيارات النارية و انعكاساتها على السلم الأهلي

2022/11/20 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صالح الكناني

لا شك في انها تحولت الى ظاهرة كبيرة بعد

ان كانت حالات قليلة هنا و هناك ظاهرة

استخدام السلاح و اطلاق العيارات

النارية فمع كل مناسبة تتعالى اصواتها

في اجوائنا معلنة عن ضحايا جُدد و بل

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