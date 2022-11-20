وزارة النفط: نتعهد بزيادة منتجاتنا في الأشهر المُقبلة

2022/11/20 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت وزارة النفط،اليوم

الجمعة،بزيادة منتجاتها في الأشهر

المُقبلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن"نائب رئيس

الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان

عبد الغني،وخلال زيارته لشركة مصافي

الوسط

اكد أن تطوير قطاع

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