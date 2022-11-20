وكالة الاستخبارات توجه دعوة لـ

2022/11/20 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امندعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، المراتب المطرودين والمفصولين والملغى اوامر تعينهم والمستقيلين من الذين سبق أن أكملوا متطلبات اعادتهم الى الخدمة بالحضور الى مقر مديرية إدارة التطوع في الوزارة.

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