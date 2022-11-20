أم تبيع طفلها بمساعدة احدى العصابات ومكافحة الاجرام تتدخل (فيديو)

2022/11/20 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، احباط محاولة بيع طفل من قبل امه في العاصمة.

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