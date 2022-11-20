أدوات لتعاطي المخدرات نساء.. القبض على 10 متهمين في بغداد

2022/11/20 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة بينهم 3 نساء بالسرقة والمخدرات في العاصمة بغداد.

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