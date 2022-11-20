وقوع زلزال قرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية

2022/11/20 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعات

وقع زلزال طبيعي قوته 2.0 درجة بالقرب من موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، وهو ‏الأحدث في سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة في الأشهر الأخيرة.‏

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية أن " الزلزال الطفيف حدث على بعد حوالي 38 كيلومترا، شمال غرب كيلجو بمقاطعة هامغيونغ الشمالية".

وأشارت إلى أن "مركز الزلزال وقع على خط عرض 41.29 درجة شمالا، وخط طول 129.22 درجة شرقا، على عمق 11 كيلومترا، وأضافت أن الزلزال وقع بشكل طبيعي".

يشار إلى أنه خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، وقعت 6 زلازل طبيعية طفيفة بالقرب من كيلجو، حيث يقع موقع "بانغي-ري" للتجارب النووية، التابع لكوريا الشمالية.

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