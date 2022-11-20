يتضمن مشروع الجرائم المعلوماتية.. جدول أعمال جلسة البرلمان غداً (وثيقة)

2022/11/20 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، جدول اعمال الجلسة رقم 12 التي ستعقد يوم غد الاثنين.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "جدول اعمال جلسة يوم غد تضمن قراءة ومناقشة 5 قوانين".

أدناه نص الوثيقة:

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