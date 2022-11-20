2022/11/20 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد عن بدء العمل بنظام الوثائق المؤمنة الالكتروني المشروع الوطني لالغاء معاملات صحة الصدور.وذكر المصرف أن “ذلك جاء استنادا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء / مركز البيانات وهذا المشروع يلغي كافة صحة الصدور اليدوي ويكون الكترونيا من خلال نظام الكتروني بين المصرف والدوائر كافة وهذا الاجراء سيقلل الروتين ويختصر الوقت للمواطن في كافة التعاملات المصرفية”.

التالي

منذ ساعة واحدة

التربية تعلن الضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2022 – 2023

منذ 5 ساعات

الأمطار تعاود نشاطها في العراق بدءاً من الأربعاء المقبل

منذ 15 ساعة

التعليم: قبول 2378 طالباً ضمن المنحة المجانية في كليات الطب

منذ 17 ساعة

السوداني يوجه بإيجاد حل قانوني جذري لملف المناطق العشوائية والزراعية

منذ 17 ساعة

المرور تتوعد بالمحاسبة لأصحاب المركبات الذين يستخدمون الإضاءة ( الزينون )

منذ 17 ساعة

الدفاع توجه دعوة الى المفسوخة عقودهم

منذ 17 ساعة

الثقافة تحدد آلية منح التصنيفات للمطاعم والشركات السياحية

منذ 17 ساعة

المرور: حملات لمحاسبة من يركنون سياراتهم في الشوارع قرب عيادات الأطباء

منذ 18 ساعة

الزراعة: اعتماد ثلاثة مصادر لإرواء مساحات الخطة الشتوية

منذ 20 ساعة

تربية الانبار تُقيم المعرض السنوي الأول “بصمة” للأعمال اليدوية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن عن بدء العمل بنظام الوثائق المؤمنة الالكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن عن بدء العمل بنظام الوثائق المؤمنة الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).