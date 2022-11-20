القضاء يبحث مع لجنة متابعة قضية الأمانات الضريبية الإجراءات المتخذة بـ”سرقة القرن”

2022/11/20 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، مع لجنة متابعة قضية الأمانات الضريبية الإجراءات المتخذة بـ”سرقة القرن”.

وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة قضية الامانات الضريبية”.

وأضاف البيان، أن “رئيس مجلس القضاء بحث معهم الاجراءات القضائية المتخذة في قضية صرف الامانات الضريبية والمعلومات المقدمة من اللجنة بهذا الخصوص”.

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