مصرف الرشيد يبدأ العمل بنظام يلغي معاملات صحة الصدور

2022/11/20 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، بدء العمل بنظام الوثائق المؤمنة الالكتروني المشروع الوطني لإلغاء معاملات صحة الصدور.

وذكر إعلام المصرف في بيان، أن "ذلك جاء استناداً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مركز البيانات".

وأضاف، أن "هذا المشروع يلغي كافة صحة الصدور اليدوي ويكون الكترونياً من خلال نظام الكتروني بين المصرف والدوائر كافة، وهذا الإجراء سيقلل الروتين ويختصر الوقت للمواطن في كافة التعاملات المصرفية".

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