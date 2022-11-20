شاهد بالفيديو.. غارات تركية على إقليم كردستان العراق وشمال سوريا

2022/11/20 | 14:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Oz8DvrtKSPs

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