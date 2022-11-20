2022/11/20 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسته ليوم غد الإثنين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسته ليوم غد الإثنين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسته ليوم غد الإثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).