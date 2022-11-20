"ويلز" ترد على اتهامات رئيس الفيفا لأوروبا بالنفاق

2022/11/20 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء ويلز، مارك دراكفورد، الأحد، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو في مأزق وينبغي أن يلتزم الصمت، وذلك بعد أن اتهم الأخير منتقدين لقطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم بالنفاق.

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