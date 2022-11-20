حرس الحدود البيلاروسي يعثر على جثة مواطن عراقي عند الحدود البولندية

2022/11/20 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفادت هيئة حرس الحدود في بيلاروس، بأن عناصرها عثروا على جثة مواطن عراقي عند الحدود البولندية.وأضافت الهيئة في بيانها اليوم: “يوم أمس 19 نوفمبر، عثرت دورية لحرس الحدود على جثة لرجل […]

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