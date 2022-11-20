وزير الداخلية يشدد على الارتقاء بالعمل الأمني: الفشل ينمو بالفوضى

2022/11/20 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

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شدد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، على ضرورة بالعمل الأمني والخدمي، فيما لفت إلى أن الفشل ينمو بالأجواء الفوضوية.

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