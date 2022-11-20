السوداني والمالكي يؤكدان أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري

2022/11/20 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، فيما اكدا اهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري.

وذكر بيان لمكتب السوداني، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى خلال اللقاء البحث في مجمل الأوضاع العامة في البلاد، في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية".

وتابع، أنه "شهد اللقاء التأكيد على أهمية دعم الحكومة، في تنفيذ برنامجها الوزاري، والبحث عن آليات جديدة من شأنها أن ترتقي بالأداء الحكومي وتطوير سياسات الحكومة في محاربة الفساد وتفعيل محركات الاقتصاد؛ بغية دعم المواطن وإنصاف الفئات الهشة في المجتمع".

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