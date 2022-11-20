محافظ بغداد يصادق على الأوامر الإدارية الخاصة بمحاضري 2020

2022/11/20 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - محليات

اعلن محافظ بغداد محمد جابر عطا ،اليوم الاحد، المصادقة على الأوامر الإدارية الخاصة بمحاضري 2020.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "المحافظ أصدر الموافقة على الأوامر الإدارية الخاصة بمحاضري (2020) لخمس مديريات".

وأضاف، ان "المديريات هي الكرخ الأولى، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثالثة، مديرية الكرخ الثانية".

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