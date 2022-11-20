موجة تنقلات جديدة تعصف بمناصب في وزارة الداخلية (وثيقة)

2022/11/20 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضحت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، بأن "وزارة الداخلية اجرت جملة من التغييرات في عدد من مفاصلها".

وشملت التغيرات التي اجرتها الوزراة بحسب الوثيقة، "مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومديرية شؤون قوى الامن الوطني، وملاك وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي".

واضافت أنه "ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره".

أدناه نص الوثيقة:

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