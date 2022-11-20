شاهد بالفيديو.. صواريخ جديدة .. تركيا تقصف العراق بعملية المخلب السيف | نشرة أخبار الثالثة

2022/11/20 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dyIYsx_7g5k

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