كم تزن الأرض؟.. وحدة قياس جديدة تجيب على السؤال الصعب

2022/11/20 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخل علماء دوليون وحدات جديدة لقياس أكبر وأصغر الأشياء في العالم، وبموجب هذه القياسات أصبح للأرض وحدة قياسية جديدة هي "الرونا غرام"

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