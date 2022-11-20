وزيرة الهجرة تصادق على تثبيت موظفي العقود في الوزارة وترسله إلى المالية لتثبيتهم

2022/11/20 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صادقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الاحد، على تثبيت موظفي العقود في الوزارة وترسله إلى وزارة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب “وزيرة الهجرة والمهجرين تصادق على تثبيت موظفي العقود في الوزارة وترسله إلى وزارة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم”.

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