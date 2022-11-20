2022/11/20 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مدير عام مصرف الرافدين محمد سمير، اليوم الأحد، أن أولويات عمل المصرف تبسيط الإجراءات المصرفية وإدخال التكنولوجيا الحديثة.وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتبسيط الاجراءات المصرفية..



الرافدين يسعى لإدخال التكنولوجيا الحديثة المركز الخبري الوطني.

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