2022/11/20 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باقتحام مواطنين لمدرسة “يعسوب الدين” الابتدائية شمالي محافظة ذي قار، وأصابوا معلماً بجروح.وقال المصدر،لـ/ المركز الخبري الوطني/ أن “خلافاً بين أولياء تلاميذ في مدرسة يعسوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة “معلم” بسبب نزاع على ارض في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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