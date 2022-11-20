مقتل عسكريين سوريين في ضربات تركية.. وأنقرة تعلن

2022/11/20 | 17:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قٌتل عسكريون سوريون في ضربات جوية تركية شمال البلاد، الأحد، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 31 شخصًا على الأقل، قائلا إن "الحصيلة مرشحة للارتفاع".

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