قائمة النجوم الغائبين عن مونديال قطر

2022/11/20 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا توجد لديه الآن فرصة للمشاركة في مونديال هذا العام.

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