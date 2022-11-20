2022/11/20 | 17:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xIu2X6RVcTk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء والمالكي يبحثان أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري .. في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء والمالكي يبحثان أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري .. في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).