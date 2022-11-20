وزيرا التعليم والتخطيط يناقشان سياسة الدعم للمجالات التنموية وتحقيق أهدافها

2022/11/20 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وزير التخطيط محمد علي تميم وناقشا سياسة الدعم للمجالات التنموية وتحقيق أهدافها التي ترتبط بمهام المؤسسة التعليمية وخططها وسياساتها على صعيد التنمية المستدامة.

وجدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،خلال اللقاء بحسب بيان للوزارة “أهمية اعتماد مسار الأولويات المتعلقة بملف التنمية وتوفير التخصيصات اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق أهداف التنمية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك”.

من جهته أوضح وزير التخطيط حرص وزارته على إدامة زخم التعاون مع المؤسسة التعليمية وإعطاء أهدافها وبرامجها مساحة إيجابية على مستوى الدعم والتنفيذ وتمكين العاملين فيها من الخبراء والأساتذة والباحثين من توظيف نتاجاتهم بما يخدم مؤسسات الدولة بشكل كامل.

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