رغم جهود وقف القرصنة.. مشجعون بالمغرب يشاهدون المونديال على

2022/11/20 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم الأحد، منافسات كأس العالم قطر 2022، ومع محدودية المباريات المنقولة على القنوات المفتوحة، لا صوت يعلو في صفوف عشاق كرة القدم بالمغرب على سؤال "أين سنشاهد المونديال؟"، حيث يبحث الكثيرون عن بدائل وخيارات "مجانية" لمتابعة مقابلات الساحرة المستديرة.

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