الدفاع التركية: تدمير 89 هدفا في ضربات جوية بالعراق وسوريا

2022/11/20 | 17:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد 11/20/2022، إن 89 هدفا بما في...

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