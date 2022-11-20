شاهد بالفيديو.. شريك كتائب حـ،ـزب الله احرق مطار بغداد الدولي مرتين!!

2022/11/20 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2_irs8hsAO0

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