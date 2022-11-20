2022/11/20 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مدير عام مصرف الرافدين محمد سمير، الأحد، أن أولويات عمل المصرف تبسيط الإجراءات المصرفية وإدخال التكنولوجيا الحديثة.

وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان، إن "مدير عام مصرف الرافدين محمد سمير استقبل مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجرى خلال اللقاء مناقشة اليات التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالعمل المصرفي وتطويره".

وأضاف أن "الجانبين شددا على مواكبة التكنولوجيا المصرفية الحديثة والنهوض بالقطاع المصرفي في البلاد بما ينعكس بشكل ايجابي على نمو الاقتصاد الوطني".

وأكد محمد سمير بحسب البيان، "ضرورة تحسين مستوى اداء الخدمة المقدمة للمواطنين وتبسيط الاجراءات والتسهيلات المصرفية بما يتناغم مع توجهات الوزارة في تجاوز كافة العقبات والاجراءات الروتينية التي من شأنها أن تعرقل سير إنجاز المعاملات".

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