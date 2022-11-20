وزيرة الهجرة تصادق على تثبيت موظفي العقود في الوزارة

2022/11/20 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صادقت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، الأحد، على تعيين موظفي العقود في الوزارة وإرسال المصادقة إلى وزارة المالية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "جابرو صادقت على تعيين موظفي العقود في وزارة الهجرة والمهجرين وارسالها الى وزارة المالية لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم".

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