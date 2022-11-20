2022/11/20 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صادق محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأحد، على الأوامر الإدارية الخاصة بمحاضري (2020) .

وقالت المحافظة في بيان تلقته، إن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، صادق على الأوامر الإدارية الخاصة بمحاضري (2020) لخمس مديريات".

وأضافت، أن "المديريات الخمس هي:

- مديرية الكرخ الأولى

- مديرية الكرخ الثانية

- مديرية الكرخ الثالثة

- مديرية الرصافة الأولى

- مديرية الرصافة الثالثة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يصادق على الأوامر الإدارية الخاصة بمحاضري 2020 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يصادق على الأوامر الإدارية الخاصة بمحاضري 2020 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).