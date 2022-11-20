شاهد بالفيديو.. تشابه الاسماء في العراق .. ضحايا بالآلاف

2022/11/20 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wuiz9XhPCMU

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