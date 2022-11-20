الآن.. انطلاق حفل افتتاح كأس العالم في قطر

2022/11/20 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انطلقت قبل قليل فعاليات حفل افتتاح كأس العالم في دولة قطر.

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