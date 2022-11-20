الموارد المائية توضح بشأن البقعة الزيتية في نهر الفرات

2022/11/20 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن ظهور بقعة زيتية في نهر الفرات. وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي والنشرات الأخبارية تداولت تقرير مصور مفادة […]

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